POL-RT: Putzmaschine gestohlen; Verkehrsunfälle, Einbruch in Schuppen; Geschwindigkeitskontrollen

Esslingen (ES): Putzmaschine gestohlen (Zeugenaufruf)

Von einer Baustelle in der Barbarossastraße ist zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, eine hochwertige Putzmaschine gestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss das mehrere hundert Kilogramm schwere Gerät, das im Rohbau des neuen Feuerwehrhauses aufgestellt war, mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Dienstagmorgen auf der Gerberstraße ereignet hat. Mit einem VW Golf war ein 25-Jähriger gegen 6.20 Uhr in Richtung Werastraße unterwegs und geriet dabei wohl aufgrund Sekundenschlafs auf die linke Fahrbahnseite. Dort kollidierte der Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes GLA eines 58 Jahre alten Mannes, der dabei leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Die beiden Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf insgesamt mehrere zehntausend Euro belaufen dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich und mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Da die Beamten beim Unfallverursacher zudem Auffälligkeiten eines möglichen Drogenkonsums feststellten, wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. (mr)

Denkendorf (ES): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der Friedhofstraße ereignet hat. Kurz vor zehn Uhr befuhr ein 59-Jähriger die Straße bergabwärts in Richtung Kirchstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei mit seinem Ford Fiesta auf Höhe des Friedhofs zu weit nach links und prallte gegen einen dort geparkten Fiat 500. Sowohl der 59-Jährige als auch ein 90 Jahre alter Mann, der sich bei dem Zusammenstoß noch im Fiat befunden hatte, wurden verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): In Schuppen eingebrochen

Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, neun Uhr, hat ein unbekannter Täter Werkzeug aus einem Geräteschuppen in der Straße Lindenäcker gestohlen. Der Einbrecher brach im Tatzeitraum die Tür zum Schuppen auf und entwendete daraus Werkzeug, wie zum Beispiel eine Motorsäge, im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Zahlreiche Verstöße bei Geschwindigkeitsüberwachung

Zahlreiche Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung mussten Beamten des Polizeireviers Tübingen bei einer Kontrolle auf der B 28 am Montagnachmittag kurz vor dem Sudhaus feststellen. Zwischen 14.40 Uhr und 16 Uhr überwachten die Polizeibeamten den Verkehr am Ende des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße von Dußlingen in Richtung Tübingen. Dabei missachteten 14 Fahrer die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Neun Fahrer waren dabei so schnell, dass sie neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Zudem wurden drei Fahrzeuglenker angehalten, die das dort geltende Überholverbot ignoriert hatten. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Balingen (ZAK): Heftig aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Wilhelm-Kraut-Straße. Die 27 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf war gegen 7.45 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und kollidierte mit ihrem Auto mit dem Heck eines VW Touran, dessen 56-jährige Fahrerin im stockenden Verkehr abgebremst hatte. Beide Frauen wurden bei dem Aufprall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Golf musste abgeschleppt werden. (mr)

