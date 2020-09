Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verantwortungslose Erwachsene; Einbruch; Zug und Lastwagen beinahe kollidiert

Reutlingen (ots)

Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 28-Jähriger war um 16.50 Uhr mit einem Toyota von der Straße Am Echazufer in die Albstraße abgebogen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, 55 Jahre alten Radfahrer. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Esslingen / Plochingen (ES): Verantwortungslose Erwachsene

Verantwortungslose Erwachsene hat die Verkehrspolizei Esslingen bereits am ersten Schultag nach den Sommerferien bei der Überwachung der Schulwege zur Anzeige bringen müssen. Gegen acht Uhr hielten die Beamten im Carl-Orff-Weg in Plochingen innerhalb nur weniger Minuten drei Autofahrer an, die ein Kind ohne jegliche Sicherung im Auto beförderten. Auch in der Eberhard-Bauer-Straße in Esslingen stellten die Polizisten um die Mittagszeit bei mehreren Erwachsenen eine erschreckende Verkehrsmoral fest. Kurz vor 11.30 Uhr stoppten sie einen BMW, in dem ein elf Monate altes Kind völlig ungesichert auf dem Schoß einer ebenfalls nicht angegurteten Mitfahrerin auf dem Rücksitz saß. Darüber hinaus hatte auch die Beifahrerin den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Da für das Kind kein geeigneter Sitz vorhanden war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Nur wenig später durften drei weitere Autofahrer ihre Fahrt ebenfalls zunächst nicht fortsetzen. Eine Vierjährige war vom Fahrer in einen Sitz gesetzt, jedoch nicht angegurtet worden. Ein schlechtes Vorbild gab auch ein Vater ab, der seinen dreijährigen Sohn in einem lose auf dem Beifahrersitz stehenden Kindersitz mitgenommen hatte und überdies selbst nicht angeschnallt war. Alle Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Mit 30 Euro wurde zudem ein Mann verwarnt, der eine Sechsjährige zwar mit Gurt auf der Rückbank beförderte, aber keine erforderliche Sitzerhöhung dabeihatte. Der Gurt verlief daher direkt über den Kehlkopf des Mädchens. Die Polizei appelliert nachdrücklich an die Erwachsenen, ihrer Verantwortung gegenüber den beförderten Kindern gerecht zu werden und diese vorschriftsmäßig zu sichern. Ein Verkehrsunfall selbst mit geringer Geschwindigkeit kann für ein nicht oder nur unzureichend gesichertes Kind fatale Folgen haben. Die Verkehrskontrollen werden insbesondere im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" fortgesetzt. (mr)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Fahrzeughalle in der Laiblinstegstraße ist am Montagabend eingebrochen worden. Über ein Rolltor verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen 21.45 Uhr und 23.20 Uhr Zutritt zum Gebäude. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Frickenhausen (ES): Beinahe Zusammenstoß zwischen Tälesbahn und Lastwagen (Zeugenaufruf)

Am Montagnachmittag ist es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen der Tälesbahn und einem Lastwagen gekommen. Ein 59-Jähriger befuhr kurz nach 15.30 Uhr mit einem Sattelzug die Kruppstraße. Trotz akustischem Signal und roter Ampel fuhr der Mann mit seinem Gespann über den Bahnübergang beim Zementwerk. Nachdem er sich mit dem Führerhaus bereits auf den Schienen befand, bemerkte er sein Missgeschick, als sich die Schranken senkten. Daraufhin stoppte er sein Fahrzeug, so dass sich die Schranke zwischen dem Führerhaus und dem Sattelauflieger senkte. Da er sehr nahe an den Schienen stand, setzte er mit seinem Fahrzeug etwas zurück und beschädigte hierbei die Schranken. Der Lokführer bemerkte den Sattelzug und leitete eine Vollbremsung ein. Die in Richtung Neuffen fahrende Tälesbahn kollidierte glücklicherweise nicht mit dem Lkw und blieb nach etwa 200 Metern stehen. Da es zu keiner Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen war, fuhren im Anschluss sowohl die Bahn als auch der 59-Jährige weiter. Von seiner Spedition aus wurde einige Zeit später die Polizei verständigt. An der Schranke war ein Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro entstanden. Sollte der Antrieb in Mitleidenschaft gezogen worden sein, dürfte der Schaden erheblich höher liegen. Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen des Unfalls, insbesondere werden Fahrgäste der Tälesbahn gebeten, sich zu melden. (ms)

Bissingen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen

Ohne größere Blessuren hat ein Pkw-Lenker einen mehrfachen Überschlag mit seinem Fahrzeug in der Ochsenwanger Steige am Montagmittag überstanden. Der 43-Jährige war um zwölf Uhr mit einem Opel auf der K 1250 in Richtung Bissingen unterwegs. Im Ausgang einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seiner rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrspur und schleuderte im Anschluss nach rechts von der Straße. Der Opel landete im Graben, überschlug sich mehrmals und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 43-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen, da er noch nie einen besessen hat. Der Opel musste geborgen werden. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen zwei Omnibussen

Ein Schaden in Höhe von zirka 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf der Blauen Brücke am Montagmittag an zwei Omnibussen entstanden. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Bus die Friedrichstraße auf dem mittleren Fahrstreifen und wollte nach links in die Reutlinger Straße abbiegen. Hierbei fuhr er zu dicht an einem auf der Rechtsabbiegespur stehenden Bus vorbei. Der 39-Jährige streifte mit der gesamten rechten Seite seines Fahrzeugs an dem anderen Bus entlang. Ersten Erkenntnissen nach waren alle Fahrgäste unverletzt geblieben. (ms)

Dußlingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag auf der K 6901 ereignet. Ein 52-jähriger Citroen-Lenker befuhr kurz vor 17 Uhr die Kreisstraße von der L 230 herkommend in Richtung Dußlingen. Aufgrund zu geringen Abstands kam es zum Auffahrunfall mit dem Ford Focus einer 45 Jahre alten Frau, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. In den Citroen prallte noch ein nachfolgender, 60 Jahre alter Fahrer eines Sprinters. Der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Weiterhin musste eine Kehrmaschine an die Unfallstelle beordert werden. Während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung war die K 6901 gesperrt. (ms)

Mössingen (TÜ): Drei Beifahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Drei Beifahrer sind bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit seinem Ford Galaxy auf der Reutlinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er kurz nach Ortsbeginn zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er schob den Mini einer 20-Jährigen auf den Toyota einer 62 Jahre alten Frau. Dieser kollidierte noch mit dem Ford eines 53-Jährigen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Reifen geplatzt und gestürzt

Ein während der Fahrt geplatzter Reifen hat am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen geführt. Ein 55-Jähriger war mit seiner 59 Jahre alten Sozia gegen 18.50 Uhr auf einem Leichtkraftrad auf der Reutlinger Straße unterwegs, als während der Fahrt der hintere Reifen platzte. Das Zweirad kam dadurch in den Grünstreifen ab und kippte um. Die Verletzungen der beiden Gestürzten wurden im Anschluss im Krankenhaus ambulant behandelt. Am Leichtkraftrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von rund 1.000 Euro entstanden sein. (mr)

Bisingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Autofahrer haben am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Heidelbergstraße nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 18.10 Uhr erkannte ein stadteinwärts fahrender, 45-jähriger Toyota-Lenker zu spät, dass vor ihm ein Mercedes verkehrsbedingt abgebremst hatte und krachte in dessen Heck. Durch den Aufprall löste am Toyota das Airbag-System aus. Der Unfallverursacher sowie der 62 Jahre alte Fahrer des Mercedes wurden in der Folge vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden. (mr)

Bisingen (ZAK): Motorradlenker gestürzt

Schwere Verletzungen hat der Lenker einer Honda bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 360 erlitten. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Biker die Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim. Dabei streifte er in einer Haarnadelkurve offenbar mit einer Fußraste am Boden entlang, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn, wo er noch gegen eine Leitplanke schlitterte. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend in eine Klinik. An seiner Honda war Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell