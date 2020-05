Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Haus in Samariterstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 24.05.2020, gegen 22:00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass in ein Nachbarhaus in der Samariterstraße eingebrochen worden war. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass die Eingangstür aufgehebelt worden war. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Schränke. Ob und was gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Wer Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell