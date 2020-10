Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Jugendtreff

Altenbeken (ots)

(ck) In der Zeit von Samstagabend (17.10., 19.00 Uhr) bis Montagmorgen (19.10., 07.30 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in einen Jugendtreff an der Eichendorffstraße ein.

In den Innenräumen hebelten die Einbrecher einen Holzschrank auf, aus dem sie eine Geldkassette und eine Blechdose mit je einem geringen Bargeldbetrag stahlen. Mit dieser Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die leere Geldkassette wurde am Montagmorgen aufgebrochen in der Nähe des Tatortes am Haidhügelweg aufgefunden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Eichendorffstraße oder am Haidhügelweg verdächtige Personen beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

