Polizei Paderborn

POL-PB: Firmeneinbrüche im Gewerbegebiet

Hövelhof (ots)

(mb) An der Heinz-Sallads-Straße sind am Wochenende zwei Firmeneinbrüche verübt worden.

Von Samstag auf Sonntag drangen die Täter durch Fenster in zwei Firmengebäude ein. Die erste Tat wurde Sonntag gegen 10.00 Uhr entdeckt, die zweite Tat erst nachmittags. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher in Aufenthaltsräume und brachen Kaffee- und Getränkeautomaten auf, um das Bargeld aus den Geräten zu stehlen. Dabei richteten sie Sachschäden in Höhe von über 10.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

