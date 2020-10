POL-PB: Polizeirat Jan Gellusch ist neuer Leiter der Direktion Verkehr bei der Polizei

Polizei Paderborn

Kreis Paderborn

(ck) - Seit Anfang des Monats ist Polizeirat Jan Gellusch der neue Leiter der Direktion Verkehr. Er löst damit den Ersten Polizeihauptkommissar Jürgen Luig ab, der zuvor die Direktion kommissarisch geleitet hat.

Polizeirat Jan Gellusch stößt frisch von der Deutschen Hochschule der Polizei nach Paderborn. Ursprünglich kommt der 40-Jährige aus Dortmund und war dort lange im Wachdienst und der operativen Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt.

Polizeirat Jan Gellusch: "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in Paderborn. Es liegt mir am Herzen, an der Gestaltung der Verkehrssicherheit aktiv mitzuwirken. Dabei ist mir insbesondere die Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen sowie die Sicherheit von Radfahrenden wichtig."

Zum Aufgabengebiet der Direktion Verkehr gehören die Verkehrsunfallbekämpfung und die Verkehrsunfallverhütung. Hierzu zählen die Bearbeitung von Verkehrsunfällen und Verkehrsdelikten, die Überwachung des Straßenverkehrs, die Mitwirkung bei der Verkehrsraumgestaltung und die Verkehrssicherheitsarbeit.

Foto (vlnr): Staffelstabübergabe bei der Direktion Verkehr: Polizeirat Jan Gellusch, Leitender Polizeidirektor Andreas Kornfeld, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Luig.

