Polizei Paderborn

POL-PB: Baum auf Mittelinsel gerammt und geflüchtet

Paderborn-Marienloh (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht konnte die Polizei in der Nacht zu Montag dank der Angaben von Zeugen zwei Tatverdächtige stellen.

Gegen Mitternacht meldeten Zeugen ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug, dass mit überlauter Geräuschentwicklung durch Marienloh in Richtung Paderborn fuhr. Kurz nach der Einmündung Im Vogtland sei das Auto am Straßenrand abgestellt worden und die Insassen entfernten sich zu Fuß. Wenige Minuten später wurde ein entwurzelter und abgebrochener Straßenbaum gemeldet, der die Detmolder Straße in Höhe einer Mittelinsel am Von-Dript-Weg blockierte. Wie sich am Unfallort herausstellte, war ein Auto frontal gegen den Baum auf der Mittelinsel geprallt. Dabei muss der Wagen erheblich beschädigt worden sein. Viele Fahrzeugteile blieben neben dem entwurzelten Baum liegen. Auch das Kennzeichen des verursachenden Autos lag am Unfallort. Eine Ölspur verlief von der Stelle weiter in Richtung Paderborn bis zu dem heftig beschädigten Auto, das kurz hinter der Einmündung Im Vogtland stand. Das Kennzeichen passte auch zu dem Wagen. Aufgrund der Personenbeschreibungen von Zeugen konnten zwei mutmaßliche Insassen des Audi A3 in Höhe der Einmündung An der Talle von Polizeibeamten gestoppt werden. Es handelte sich um den 43-jährigen Fahrzeughalter und eine 21-jährige Frau. Der Mann war leicht verletzt und stand unter Alkoholeinwirkung. Wer das Auto zur Unfallzeit gefahren hatte - möglicherweise saß noch eine dritte Person im Auto - ließ sich in der Nacht nicht klären. Deswegen stellte die Polizei das Auto und die Kleidung der Tatverdächtigen für weitere Untersuchungen sicher. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder den Insassen des Unfallfahrzeugs machen können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

