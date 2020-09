Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm-Obereisesheim: Fahrradfahrer gestorben

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer starb am Montagnachmittag aus ungeklärter Ursache in Neckarsulm-Obereisesheim. Zeugen hatten den Mann gegen 16.30 Uhr leblos, neben seinem Fahrrad in der Robert-Koch-Straße liegend, gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Diese versuchten noch den Radfahrer zu reanimieren, konnten das Ableben des Mannes jedoch nicht verhindern. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell