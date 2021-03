Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geldbörse entwendet - Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall in der Fontanestraße. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen schrammte er einen dort stehenden Audi und flüchtete anschließend. Zur Ermittlung des gesuchten Autofahrers erbittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Aufgefahren

Ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Mini befuhr am Dienstag kurz vor 8 Uhr die Engelberger Straße und erkannte bei der Einmündung zur Wiesenstraße zu spät, wie der Verkehr wegen eines Linksabbiegers stoppte. Er fuhr daraufhin auf das Heck eines Pkw Seat auf und verursachte ca. 9000 Euro Sachschaden. Der 29-jährige Seat-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

Waiblingen: Mann umgestoßen und Geldbeutel entwendet - Zeugen gesucht

Ein 48-jähriger Mann ging am Freitagabend gegen 21 Uhr auf den Fußweg zwischen dem Bahnhof Hohenacker und der Karl-Ziegler-Straße entlang, als er plötzlich von hinten umgestoßen wurde. Der Angreifer griff anschließend unvermittelt in die Brusttasche des Mannes und entwendete dessen Geldbeutel, anschließend flüchtete er in Richtung Wohngebiet. Der Täter soll etwa 180 cm groß und dunkelhäutig sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe unterwegs waren und evtl. entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Fellbach: Bus mit Farbe beschmiert

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschmierten bisher unbekannte Täter einen in der Bruckstraße abgestellten Bus mit Farbe und beschädigten diesen hierdurch. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Rund 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr im Kreisverkehr in der Marbacher Straße. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus Richtung Leutenbach kommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei den VW eines 33-Jährigen, der sich bereits im Kreisel befand.

