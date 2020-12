Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub, Brandlegung, Rettungsaktion, Einbrüche, Sachbeschädigung, Verkehrsunfälle

Reutlingen

Raub auf Straße (Zeugenaufruf)

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr ist ein 58 -jähriger Mann in der Ringelbachstraße von drei Männern geschlagen und beraubt worden. Er hatte sich zunächst mit einer ihm bislang lediglich über das Internet bekannten Frau dort verabredet. Diese lockte ihn unter einem Vorwand hinter ein in der Nähe befindliches Gebäude. Dort warteten bereits drei Männer, welche von dem 58 -Jährigen Bargeld forderten. Da er der Forderung nicht nachkam, schlugen die Drei auf ihn ein, wobei auch eine Weinflasche als Schlagwerkzeug diente. Im Anschluss entrissen sie ihm seine Jacke, in welcher sich ein Geldbeutel mit etwa 400 Euro Inhalt, ein Mobiltelefon sowie ein PKW-Schlüssel befanden und flüchteten dann zu Fuß. Der 58 -Jährige wurde durch den Vorfall verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, verliefen bislang erfolglos. Einer der Täter konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: Etwa 175 cm groß, dunkle kurze Haare, schlank, schmales Gesicht, trug eventuell einen Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einem leichten Anorak mit einer dunkel-hellen Musterung und sprach Deutsch mit evtl. osteuropäischem Akzent. Die beiden anderen männlichen Täter agierten von hinten, so dass von diesen keine Beschreibung vorliegt. Die Frau soll etwa 22 Jahre alt gewesen sein, war etwa 165 cm groß, schlank und dezent geschminkt. Sie war bekleidet mit einer hellblauen Jeanshose und einem roten Kapuzenanorak, wobei die Kapuze hochgezogen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, oder denen die drei Männer und die Frau aufgefallen sind, werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Reutlingen (RT): Brände an Autonomem Zentrum

Am Mittwoch gegen 19.50 Uhr hat ein Zeuge an einem Holzverschlag, welcher direkt an das Gebäude eines Autonomen Zentrums in der Albstraße angebaut ist, Rauchgeruch festgestellt. Offensichtlich war eine im Bereich des Schuppens angebrachte Kunststoffplane in Brand gesetzt worden. In dem Holzverschlag hatten dort gelagerte Latten ebenfalls bereits zu brennen begonnen. Dem Zeugen gelang es, das Feuer mittels einigen Eimern Wasser eigenständig zu löschen. Wenig später bemerkte er erneut Brandgeruch, welcher nun aus dem Bereich eines auf dem Gelände abgestellten Lkw-Anhängers kam. Hier brannten unter dem Lkw gelagerte Holzpaletten sowie Dämmplatten. Der Zeuge versuchte, diesen Brand mittels Feuerlöscher einzudämmen. Gleichzeitig wurde von zufällig vorbeikommenden Passanten die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand dann rasch löschen und kühlte vorsorglich auch einen in unmittelbarer Nähe stehenden Gastank ab. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigem Sachstand ist von vorsätzlichen Brandlegungen auszugehen. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminaltechnik übernommen.

Metzingen (RT): Rettungsaktion am Roßfeld

Am Mittwoch kurz nach 16.00 Uhr befand sich eine Frau mit ihrem 84 -jährigen Ehemann auf einer Wanderung im Bereich des Olgafelsens. Als eine Windböe die Mütze des Mannes erfasste, wollte dieser dieselbe noch ergreifen und stürzte hierbei den steilen Abhang am Olgafelsen hinunter. Die Ehefrau, welche ihren Mann nicht mehr sehen konnte und über kein Handy verfügte, stieg dann die ganze Rossbergsteige ab, wo sie letztlich auf eine Joggerin traf. Gemeinsam wurden dann um 16.43 Uhr die Rettungsdienste verständigt. Neben Rettungsdienst und Notarzt rückten auch Kräfte der Feuerwehren Metzingen und der Abteilung Glems sowie Kräfte der Bergwachtabteilungen Bad Urach und Pfullingen aus. Gleichzeitig wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert, um den Verletzten schnellstmöglich auffinden zu können. Der 84 -Jährige konnte etwa 50 Meter unterhalb des Olgafelsens in sehr steilem Gelände lokalisiert werden. Die anschließende Rettung durch die Bergwacht unter ständiger medizinischer Betreuung durch Notarzt und Rettungsdienst gestaltete sich aufgrund der Verletzungen des Mannes und des sehr steilen Geländes äußerst schwierig und zeitaufwendig und war erst gegen 18.25 Uhr abgeschlossen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Betreuung der Ehefrau wurde der Notfallnachsorgedienst hinzugezogen.

Metzingen (RT) - Einbruch ins Freibad

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.12. bis Mittwoch, 23.12. sind bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Freibades in der Mühlwiesenstraße eingedrungen. Dort gelangten sie im Anschluss durch gewaltsames Aufdrücken der Türe in die Schwimmmeisterkabine. Nach derzeitigem Stand wurde daraus jedoch nichts entwendet. Zusätzlich wurden Stromkabel der Außenbeleuchtung herausgerissen und mehrere Mülleimer in das Schwimmbecken geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Bad Urach (RT) - Einbruch in Sportheim

Im Zeitraum von Montag, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 17.15 Uhr ist in ein Sportheim in der Straße Zittelstatt eingebrochen worden. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde ein Fenster eingeworfen. Durch dieses wurde das Gebäude betreten und offensichtlich erfolglos durchsucht. Nach derzeitigem Stand wird von einem Sachschaden in Höhe von 500 Euro ausgegangen.

Esslingen (ES): In Linienbus gestürzt Zeugenaufruf)

Am Mittwoch gegen 21.00 Uhr ist es in der Barbarossastraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 42 -jährige Insassin eines Linienbusses leicht verletzt worden ist. Der 60 - jährige Fahrer eines Gelenkbusses befuhr zu diesem Zeitpunkt die Barbarossastraße in Richtung Alexanderstraße. Auf Höhe der Einmündung Helmensbergweg soll ihm ein dunkler Pkw entgegenkommen sein, welcher auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der KOM-Fahrer eine abrupte Bremsung ein. Hierdurch wurde die 42 -jährige Insassin gegen eine Haltestange gedrückt und verletzte sich leicht. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Wäldenbronner Straße fort, ohne anzuhalten. Die Verkehrspolizei in Esslingen sucht nun Zeugen des Vorfalles, insbesondere auch Insassen des Busses, die sachdienliche Angaben machen können. Eine Kontaktaufnahme ist über Telefon 0711/3990-420 möglich.

Rottenburg (TÜ): Frau zwischen Pkw's eingeklemmt

Am Mittwoch kurz nach 11.00 Uhr hat sich in einem Parkhaus in der Tübinger Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine 66 -jährige Frau schwer verletzt worden und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden ist. Der 81 -jährige Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr zunächst die Abfahrt vom Parkdeck 4 zum Parkdeck 3 und wollte anschließend nach links abbiegen. Hierbei trat er vermutlich zu stark auf das Gaspedal, wodurch der VW stark beschleunigt wurde. Er streifte zunächst einen rechts geparkten Pkw Nissan Note und prallte anschließend gegen einen daneben geparkten Pkw Mitsubishi Spacestar. Dieser wurde in der Folge gegen den wiederum daneben geparkten Pkw Opel Astra geschoben. Im weiteren Verlauf wurde der Opel Astra dann noch gegen einen im Anschluss geparkten Pkw Audi A4 geschoben. Die 66 -Jährige, welche gerade dabei war ihren Mitsubishi Spacestar zu beladen, wurde zwischen ihrem Pkw und dem Opel Astra eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr 69 -jähriger Ehemann, welcher das ganze Geschehen mit ansehen musste, erlitt einen Schwächeanfall und musste ebenfalls ärztlich versorgt werden.

Geislingen (ZAK) - Sachbeschädigungen an Weihnachtsbeleuchtungen (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum vom 17.12. bis 22.12. ist es in Geislingen in insgesamt 6 Fällen zu Sachbeschädigungen an Weihnachtsbeleuchtungen gekommen. Die Mehrzahl der Fälle lassen sich auf den Zeitraum 21.12. bis 22.12. und den Ortsteil Binsdorf, dortige Beundgasse und Heimgartenstraße eingrenzen. Ein Fall war im Ortsteil Erlaheim in der Kirchstraße zu verzeichnen. Die Weihnachtsbeleuchtungen sind jeweils von den Außenfassaden, Balkonen und Garagen oder Bepflanzungen im Bereich von Gebäuden gewaltsam abgerissen worden. In einem Fall konnten drei Personen gesehen werden, alle ca. 170 cm groß, welche als mögliche Tatverdächtige in Betracht kommen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Gesamtschaden in Höhe von insgesamt 420 Euro ausgegangen. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07433/264611 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Albstadt (ZAK) - Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Am Mittwoch ist es kurz nach 18.00 Uhr auf der B 463 zwischen Albstadt-Ebingen und Straßberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 29 -jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Bundesstraße in Richtung Straßberg. Auf Höhe der Ehestetter Mühle bog er unvermittelt nach links auf einen Feldweg ab, ohne hierbei auf den Gegenverkehr zu achten. Der entgegenkommende 55 -jährige Fahrer eines Pkw VW Passats leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der BMW drehte sich im Anschluss, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam nach etwa 70 Metern an einer Böschung zum Stehen. Beide PKW -Fahrer sowie die 24 -jährige Beifahrerin im VW Passat wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Am BMW liefen Betriebsflüssigkeiten aus, weshalb ein Vertreter des Umweltamtes vor Ort kam und das Abtragen des Erdreiches im betreffenden Bereich anordnete. Im Einsatz war auch die Feuerwehr aus Albstadt. Die Schadenshöhe am BMW kann bislang noch nicht beziffert werden. Beim VW Passat wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Sowohl der BMW als auch der Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 463 war zur Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung bis etwa gegen 20.00 Uhr gesperrt. Pkw wurden über angrenzende Feldwege um die Unfallstelle herumgeleitet. Für Lkw war während der Sperrung keine Umfahrung möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen