Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgänger von Pkw erfasst; Einbruch in Baustelle

ReutlingenReutlingen (ots)

Fußgänger von Pkw erfasst

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag in Betzingen ereignet. Kurz vor zehn Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter die Jakob-Keck-Straße in Richtung Jettenburger Straße. Beim Abbiegen nach links missachtete er die Vorfahrt eines von dort kommenden 65-Jährigen in einem Opel Meriva. Durch die anschließende Kollision wurde der Opel um die eigene Achse gedreht, weshalb der Fahrer gegenlenkte. Der Wagen schleuderte zum rechten Fahrbahnrand und weiter auf den Gehweg. Dort erfasste der Pkw einen 25-Jährigen, der vor einer Bäckerei in einer Warteschlange stand. Der junge Mann kam in der Folge auf dem Gehweg zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der 65-Jährige wurde aufgrund eines Schocks vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Baustelle

Zahlreiche Kabeltrommeln, Staubsauger und zwei Kaltnebelgeräte haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Baustelle im Fasanenweg gestohlen. Vermutlich mehrere Unbekannte drangen in die Baustelle ein, öffneten gewaltsam eine Türe zu dem verschlossenen Raum und transportieren das Diebesgut ab. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell