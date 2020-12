POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf; Frau durch Hundebisse schwer verletzt

Polizeipräsidium Reutlingen

Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den eine 40-Jährige am Dienstagmittag in der Ringelbachstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Ringelbachstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, 35-jährigen Mountainbike-Fahrer. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler auf die Fahrbahn wobei er nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde ein 81-Jähriger, der am Dienstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben verunglückt ist. Der Senior war gegen 18.50 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Steige in Richtung Hülben unterwegs. Kurz vor der rechtwinkligen Rechtskurve auf Höhe der Deponie wurde er seinen Angaben zufolge von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet und kam mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab, bevor sein Wagen in der Böschung zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der BMW, an dem ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Deizisau (ES): Zwei Unfälle nach ausgehobenem Schachtdeckel (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen Unbekannte, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gartenstraße und der Silcherstraße jeweils ein Abflussgitter ausgehoben und diese gefährlichen Gegenstände auf der Fahrbahn platziert haben. Gegen 5.30 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem zunächst ein 56-Jähriger mit seinem Seat Ibiza und anschließend ein 63-Jähriger mit seinem VW Caddy in der Gartenstraße über den Schachtdeckel gefahren waren. Beide Autos wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten im Einsatz. Noch während der Unfallaufnahme wurde unweit entfernt in der Silcherstraße ein weiterer ausgehobener Schachtdeckel gemeldet, der von den Kriminellen auf der Fahrbahn platziert worden war. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Nusplingen (ZAK): Frau durch Hundebisse schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Am Dienstagabend ist eine Frau von einem fremden Hund angefallen und schwer verletzt worden. Die 48-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr im Auweg auf, als das streunende Tier sie angriff und mehrfach in die Beine biss. Noch vor dem Eintreffen eines Notarztes, des Rettungsdiensts sowie der Polizei rannte der Hund davon und konnte trotz umfangreicher Suche nicht mehr gefunden werden. Die Schwerverletze musste im Anschluss in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Bei dem Tier könnte es sich um einen Schäferhund, gegebenenfalls einen Mischling, handeln. Es hat ein hellbraunes, langes und dichtes Fell. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Hund oder dessen Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)

