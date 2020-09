Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugen gesucht - Gegenverkehr verunfallt wegen überholendem Pkw

Lüerdissen (ots)

Am Montagmorgen, 14.09.20, gegen 05:50 Uhr befuhr ein Duinger mit seinem schwarzen VW Golf die Bundesstraße B240 aus Richtung Ith kommend in Richtung Kreisel Lüerdissen. Kurz hinter der Haarnadelkurve kamen dem Golf-Fahrer auf der Gefällestrecke drei Fahrzeuge entgegen, von denen das mittlere offensichtlich einen Überholvorgang durchführte. Um in der Morgendämmerung eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern, bremste der Golf-Fahrer und wich nach nach rechts aus, wobei die Leitplanke touchiert wurde. Hierdurch ist ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstanden.

Hinweise zu dem überholenden Verkehrsteilnehmer, insbesondere aber auch zum größeren überholten bzw. dem nachfolgenden Fahrzeug werden erbeten an die Polizeistation in Eschershausen (05534/941420).

