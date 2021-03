Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 6:50 Uhr und 17:45 Uhr wurde auf einem Firmenparkplatz im Goetheweg ein PKW der Marke Peugeot durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem Fahrzeug.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07953 925 341 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Eine 31 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat fuhr am Mittwoch gegen 10:40 Uhr in der Beilsteinstraße auf ein am Fahrbahnrand geparktes Gespann, bestehend aus einem VW und einem Anhänger auf und schob dieses auf einen davorstehenden Kleinlaster der Marke Mercedes auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 6.000 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Abbiegen

Ein 52 Jahre alter Omnibus-Fahrer war am Mittwoch kurz nach 12:00 Uhr auf der Kochstraße in Fahrtrichtung altes Krankenhaus unterwegs. Als er dann nach links in die Gartenstraße abbiegen wollte, streife das Heck des MAN-Busses einen rechts auf einem Parkplatz abgestellten VW. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell