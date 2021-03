Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meppen (ots)

Am Montagmorgen ist es gegen 09:40 Uhr an der Ampelkreuzung der Kleistraße in Höhe des Schullendamm zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein roter 12-t LKW beschädigte bei einem Abbiegevorgang einen weißen Mini. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

