Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - PKW durch Feuer zerstört

Lingen (ots)

Am frühen Montagmorgen geriet gegen 05.00 Uhr am Hessenweg ein Volvo in Brand. Der PKW stand auf der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses und wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lingen war mit vier Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile erfolgreich verhindern. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell