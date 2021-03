Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Fahrzeug in Brand geraten

Wietmarschen (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der A31 in Wietmarschen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technisches Defektes geriet gegen 17.40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Lingen ein Hyundai in Brand. Das Auto brannte völlig aus. Verletz wurde niemand. Die Feuerwehren aus Lohne, Wietmarschen und Groß Hesepe waren vor Ort und löschten den Brand. Die Autobahnausfahrt war für die Lösch- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell