Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Toaster in Brand

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein lichterloh brennender Toaster in einem Anwesen auf der Kreuzstraße löste am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Der in der Küche brennende Brotröster wurde durch die angerückten Feuerwehrkräfte umgehend gelöscht. Ursache für den Brad war offenbar ein technischer Defekt. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 800 Euro. Es kam zu keiner Verletzung der Anwohnerin. /kw

