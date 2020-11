Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfall und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln seit Donnerstagvormittag gegen einen 59 Jahre alten Mann. Der Hyundai-Lenker war gegen 10:50 Uhr auf der Straße "In den Matten" unterwegs und wollte in die Okenstraße einbiegen. Hierbei soll er die Vorfahrt eines 62-jährigen Toyota-Fahrers missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den PKW entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden gekümmert zu haben. Im weiteren Verlauf soll sich ein Zeuge auf die Straße gestellt und durch Handbewegungen versucht haben, den Flüchtenden zum Anhalten zu bewegen. Dieser habe jedoch Gas gegeben und sei ohne zu bremsen auf den 42-Jährigen zugefahren. Durch einen Sprung zur Seite konnte der Mann schlimmeres verhindern. Er zog sich keine Verletzungen zu. Vermutlich aufgrund des verlorenen Kennzeichens im Rahmen des Zusammenstoßes kam der 59-Jährige einige Minuten später wieder zur Unfallstelle zurück. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten ihn hierbei antreffen und die Ermittlungen aufnehmen.

