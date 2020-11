Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach- Rotlicht missachtet

SasbachSasbach (ots)

Eine Rotlichtmissachtung hat am Donnerstagmorgen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs geführt. Eine 73-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr, gegen 11:20 Uhr die Hauptstraße in Richtung Ottersweier. An einer roten Ampel hielt die Fahrzeugführerin kurz an und ließ eine Passantin die Straße überqueren. Nach Aussagen von Zeugen hatte die Fußgängerin die Fahrbahn offenbar noch nicht vollständig überquert, als die Hyundai-Fahrerin ihre Fahrt fortsetzte. Dabei missachtete sie das geltende Rotlicht der Ampel. Durch die Beamten des Polizeireviers Achern konnte sie anschließend auf der Erlenbacherstraße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Vorfall soll es zu keiner Gefährdung der Fußgängerin gekommen sein. /kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell