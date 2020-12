Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sattelzug durch Navigationsgerät fehlgeleitet /Unfall in der Höckelböschstraße

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Fehlgeleitet durch sein Navigationssystem befuhr in der Nacht vom 19.12.2020 ein Lastkraftwagen die Höckelböschstraße in Idar-Oberstein. Die durch enge Kurven gekennzeichnete Straße machte es dem niederländischen LKW-Fahrer unmöglich seine Fahrt auf diesem Weg fortzusetzen. Aufgrund des starken Gefälles scheiterten seine Versuche die Straße rückwärts aus eigener Kraft wieder zu verlassen. Erst mithilfe eines Abschleppdienstes konnte der Sattelzug Meter für Meter aus der unangenehmen Lage geborgen werden. Die Höckelböschstraße war mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Während des Rangiervorganges entstand Sachschaden an einer Mauer und Leitplanke.

