Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, dem 23.12.2020 zwischen 06:50 Uhr und 14:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des EDEKA Marktes in der Mainzer Straße 95 in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der dort parkende PKW, roter Mazda, vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug, am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

