Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 80-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte am Donnerstagnachmittag gegen 14:40 Uhr in der Straße Hausgärten vom Fahrbahnrand anfahren und übersah hierbei einen 17-jährigen Motorradfahrer, der die Straße entlangfuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Zweirad, der 17-Jährige stürzte anschließend von seinem Bike und zog sich leichte Verletzungen zu.

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 14 Uhr an der Einmündung Beutelsbacher Straße / Strümpfelbacher Straße. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt einer 50-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Backnang: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Industriestraße ereignete sich am Donnerstag gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem rund 6500 Euro Schaden entstand. Die Fahrwege eines 45-jährien Nissan-Fahrers sowie einer 18-jährigen Mercedes-Fahrerin kreuzten sich, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide blieben unverletzt.

Fellbach: Aufgefahren

In der Ringstraße fuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein 18 Jahre alter VW-Fahrer auf den VW eines 54-Jährigen auf. Dieser hatte zuvor angehalten, um links abzubiegen, was der 18-Jährige zu spät erkannte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro.

Fellbach: Unfall beim Ausparken

Rund 18.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Steinbeisstraße ereignete. Ein 71-Jährige parkte gegen 16.15 Uhr mit seinem VW Touran rückwärts aus und übersah dabei einen vorbeifahrenden Mercedes, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Der 71-Jährige verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Unfall an Stopp-Stelle

Eine 41-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in die Kreuzung der Pfarrer-Sturm-Straße mit der Mozartstraße ein, ohne an der Stopp-Stelle anzuhalten. Ein vorfahrtsberechtigter 32-jähriger Audi-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Eine 21-jährige Smart-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen gegen 8:10 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Im Kappelbergtunnel bemerkte sie zu spät, dass es im Berufsverkehr zum Rückstau kam und fuhr auf den vor ihr stehenden BMW einer 34-Jährigen auf. Die Fahrerin des BMW zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, der BMW musste abgeschleppt werden. Der Kappelbergtunnel ist derzeit in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt (Stand 09:05 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell