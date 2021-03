Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Betrunken ohne Führerschein

Aalen (ots)

Westhausen: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr, wurde ein VW Golf, welcher auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1700 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040

Lorch: Betrunken ohne Führerschein

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr, wurde in der Talstraße ein BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnte bei ihm ein Atemalkoholgehalt von über 1,3 Promille festgestellt werden. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wird eine Anzeige gegen ihn vorgelegt und die Führerscheinstelle informiert.

