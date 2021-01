Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer ermittelt +++ Kind in Ganderkesee von Pkw angefahren

In Bezug auf die untenstehende Pressemitteilung kann mitgeteilt werden, dass der gesuchte Pkw-Fahrer ermittelt wurde. Der 55-Jährige meldete sich am Donnerstag, 7. Januar 2021, bei einer Polizeidienststelle.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

07.01.2021 - 15:09: POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kind in Ganderkesee von Pkw angefahren +++ Pkw-Fahrer entfernt sich +++ Zeugen gesucht Wie heute bekannt wurde, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Mittwoch, 6. Januar 2021, in der Mühlenstraße in Ganderkesee einen 10-jährigen jungen an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 17:15 Uhr überquerte der 10-Jährige in Begleitung seines ebenfalls 10 Jahre alter Freundes, im Kreuzungsbereich Mühlenstraße / Bergedorfer Straße /Ring, bei grün leuchtender Ampel die Mühlenstraße in Richtung Polizeistation. Plötzlich bog ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem gelben Pkw von der Straße "Ring" nach links in die Mühlenstraße ein, übersah die beiden Jungen und stieß mit dem 10-Jährigen zusammen, der sich eine Fraktur am Fuß zuzog. Sein Freund blieb glücklicherweise unverletzt. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß flüchtete der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die beiden Jungen zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun gegen den Pkw-Fahrer und sucht im Rahmen des Ermittlungsverfahrens nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder den gelben Pkw geben können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung setzen.

