Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Weitere versammlungsrechtliche Aktion vor dem Dienstgebäude der Polizei Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck, Grimsehlstraße 1, Freitag, 08.05.2020, 18:55 Uhr bis 19:10 Uhr EINBECK (Fi) - Im Anschluss zum Versammlungsgeschehen in der Innenstadt von Einbeck erscheint gegen 18:55 Uhr der Versammlungsleiter "Die Rechte" KV Einbeck (Northeim) in der Einbecker Dienststelle und gibt an, eine "Spontandemo" vor dem Polizeidienstgebäude abhalten zu wollen. Das Motto laute "Gegen Polizeiwillkür", da den Versammlungsteilnehmern am Nachmittag die Nutzung der mitgeführten Lautsprecheranlage bzw. u.a. die Lautstärke der Redebeiträge auf der vorherigen Versammlung beschränkt worden sei. Anschließend führen sechs Personen des rechten Spektrums auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Einbecker Dienststelle eine Versammlung durch.

Nach mehreren Redebeiträgen über die mitgeführte Lautsprecheranlage, die von zwei Liedern unterbrochen werden, beendet der Versammlungsleiter die Versammlung nach etwa 15 Minuten.

Die Versammlung verlief friedlich und wurde durch Kräfte der Einbecker sowie Northeimer Polizei begleitet. Auf die Einhaltung der Vorschriften zum Infektionsschutz, wie die Einhaltung des Mindestabstandes sowie Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, wurde insbesondere geachtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell