Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw Reifen beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dorfplatz 4, 03.05.20, 18.00 Uhr - 06.05.20, 11.05 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum 03.05.20, 18.00 Uhr bis 06.05.20, 11.05 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter den Reifen eines am Dorfplatz in Gremsheim abgestellten Pkw, Daimler-Benz. Die Ehefrau des 53-jährigen Geschädigten hatte den Pkw am Sonntag, 03.05.20, gegen 18.00 Uhr noch unbeschädigt gesehen. Am Mittwoch, gegen 11.05 Uhr stellte der Geschädigte zwei verrostete Nägel in einem der hinteren Reifen fest, die offensichtlich mutwillig dort eingebracht wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- EUR Zeugen, die in dem Zeitraum Sonntag, 03.05.20, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 06.05.20, 11.05 Uhr verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

