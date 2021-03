Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle und Brände

Aalen (ots)

Aalen: Opel-Fahrer verunglück auf der Ebnater Steige

Am Sonntagmorgen um 05:20 Uhr verunglückte ein 40-jähriger Opel-Fahrer auf der Ebnater Steige. Er fuhr von Aalen-Unterkochen in Richtung Ebnat und kam auf der schneeglatten Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Astra und kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer leicht. An dem Astra entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Westhausen: Automotor geht im Flammen auf

Auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße brannte am Samstagabend gegen 18:45 Uhr ein Renault Megane. Wenige Minuten nachdem die 28-jährige Kundin ihr Auto dort parkte entzündete sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Motor. Nachdem Löschversuche mit einem Feuerlöscher fehlschlugen wurde das Auto schließlich von der Feuerwehr abgelöscht. Die freiwillige Feuerwehr aus Westhausen war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Ellenberg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein 22-jähriger VW Sharan-Fahrer befuhr am Samstagmorgen um 05:35 Uhr die Landstraße 2220 von Ellwangen in Richtung Ellenberg. Kurz vor der Autobahnunterführung kam ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen. Bei der Vorbeifahrt streiften sich beide Fahrzeuge, sodass der Außenspiegel des Sharans auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300, entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Einkaufswagen beschädigt und Feuerwehreinsatz ausgelöst

Unbekannte schoben am Samstag, zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr, einen Einkaufswagen auf eine Wiese in Hussenhofen "Im Benzfeld". Anschließend wurde ein Styroporteil auf den Haltegriff des Einkaufswagens gelegt und angezündet. Dadurch wurde ein Einsatz der freiwilligen Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ausgelöst. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, unter der Rufnummer 07171/3580, entgegen.

