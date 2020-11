Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Viersen (ots)

Am Dienstagmorgen wurden der Polizei mehrere Einbrüche im Viersener Stadtgebiet aus der Nacht angezeigt. Auf der Süchtelner Straße brachen Unbekannte zwischen 22.00 und 06.30 Uhr in ein Restaurant ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Seitentür und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Zwischen 18.00 und 07.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft auf der Goetersstraße in Viersen ein. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen und stahlen ebenfalls Bargeld. Auf der Königsallee brachen zwischen 17.00 und 07.30 Uhr Unbekannte in eine Kindertageseinrichtung ein. Hier gelangten die Einbrecher über einen Parkplatz an der Rückseite auf das Gelände der Einrichtung. Auf noch ungeklärte Weise verschafften sie sich Zugang und stahlen aus den Gruppenräumen ebenfalls Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0/ wg (922)

