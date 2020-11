Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer fährt gegen Pkw: leicht verletzt

Willich:Willich: (ots)

Leicht verletzt wurde ein 84-jähriger Radfahrer aus Willich beim Zusammenstoß mit einem Auto am Montag gegen 10:15 Uhr auf der Viersener Straße. Der Senior war in Richtung Kirche unterwegs und wollte nach links in die Franz-van-Kempen-Straße einbiegen. Dabei fuhr er auf der Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort mit einer entgegenkommenden 54-jährigen Autofahrerin aus Willich zusammen. Die Autofahrerin hatte bereits bis zum Stillstand abgebremst. Dem Senior gelang es aber nicht mehr, eine Kollision zu vermeiden, Beim Sturz verletzte er sich leicht./ah (919)

