POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mutmaßlich unfallflüchtiger Autofahrer Dank eines Zeugen ermittelt

Tönisvorst-St. Tönis:

Vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein 27-jähriger deutscher Autofahrer aus Tönisvorst am Sonntag gegen 06:10 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallte auf zwei geparkte Fahrzeuge und entfernte sich mit seinem ebenfalls stark beschädigten Auto zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Es gab keine Verletzten.

Ein couragierter Zeuge hatte auf der Vorster Straße einen lauten Knall bemerkt Nachschau gehalten. Er beobachtete, dass ein Pkw gegen geparkte Autos gefahren war. Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Der couragierte Zeuge lief hinter dem Flüchtigen her und stellte fest, dass das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe auf einer Seitenstraße abgestellt war. Personen waren nicht mehr vor Ort. Er informierte die Polizei.

Noch während der Unfallaufnahme erschien der 27-jährige mutmaßliche Unfallflüchtige vor Ort. Denn es war das Auto seines Chefs gewesen, mit dem er unterwegs war. Der hatte bereits Nachricht von der Polizei erhalten, dass es wegen seines Fahrzeuges einen Polizeieinsatz gegeben hatte. Der Fahrer räumte nach Belehrung ein, dass er Drogen und Alkohol konsumiert habe.

Nach Feststellungen der Einsatzkräfte kam der Autofahrer ausgangs einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die geparkten Fahrzeuge. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Wegen des Alkohol- und Drogenkonsums ordneten die Einsatzkräfte Blutprobenentnahmen an. Sie stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Die Ermittlungen dauern an. Ein besonderer Dank und eine Anerkennung, die auch noch schriftlich folgen wird, richtet sich an den Zeugen. Er war selber einmal Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden und weiß daher, wie ärgerlich und teuer das sein kann. Hoffen wir, dass möglichst viele Menschen sich sein Verhalten zum Vorbild nehmen./ah (918)

