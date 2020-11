Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW kollidiert mit Baum - 2 Verletzte

Nettetal-HinsbeckNettetal-Hinsbeck (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzten sich zwei junge Männer schwer.

Gegen 16:20 h befuhr ein 27jähriger aus Brüggen mit seinem Auto die Krickenbecker Allee in Richtung Krickenbecker See. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Wagen in einer Linkskurve zunächst nach rechts auf den Grünstreifen, lenkte gegen und prallte schlussendlich gegen einen linksseitig stehenden Baum. Der 27jährige sowie sein 22jähriger Beifahrer aus Nettetal verletzten sich so schwer, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten./mikö (920)

