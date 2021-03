Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Zigarettenautomat gesprengt

Aalen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:10 Uhr sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Max-Planck-Straße in Hessental. Der Automat wurde dabei stark beschädigt. Die Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

