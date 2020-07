Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am 18.07.2020, um 04:30 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall und einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine 19-Jährige aus Rheinstetten fuhr mit ihrem weißen VW Golf auf der linken Spur auf der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm. Ein 23-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein fuhr mit seinem Audi A4 etwas weiter hinten auf der rechten Spur. Die 19-Jährige wollte mit ihrem Fahrzeug auf die rechte Spur wechseln und touchierte aus Unachtsamkeit das Auto von dem 23-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam es zu Kratzern an beiden Fahrzeugen. Der Schaden beträgt ungefähr 1200 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Polizei bei dem 23-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 23-Jährigen einen Wert von 1,57 Promille. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein und auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet, er darf vorerst kein Fahrzeug mehr fahren. Die 19-Jährige erwartet aufgrund des verursachten Unfalls lediglich ein Ordnungswidrigkeitenanzeige.

