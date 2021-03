Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker geriet am Sonntag gegen 12.35 Uhr auf der K 3238 zwischen Dewangen und Treppach auf die Gegenfahrbahn, wo er den Pkw eines entgegenkommenden 43-jährigen BMW-Lenkers am linken Außenspiegel streifte und die Fahrescheibe beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Auffahrunfälle im Bereich Aalen:

Aalen-Wasseralfingen:

Auf der Bahnparallelen Trasse aus Richtung Oberalfingen kam es am Samstag gegen 11 Uhr zwischen einem 50-jährigen Ford-Lenker und einem 21-jährigen BMW-Lenker, zwischen den beiden Unterführungen, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstand.

Essingen:

An der Einmündung von der Margarete-Steiff-Straße auf die B 29 fuhr eine 46-jährige Seat-Lenkerin am Samstag gegen 11.20 Uhr, auf den Pkw einer vor ihr verkehrsbedingt abbremsenden 40-jährigen Toyota-Lenkerin auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 11.300 Euro.

Aalen:

Beim Befahren der Ulmer Straße fuhr am Samstag gegen 14.10 Uhr eine 25-jährige Daimler-Lenkerin aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 41-jährigen VW-Lenkers auf, der an einer Ampel anhalten musste. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen:

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Heidenheim wollte ein 19-jähriger Audi-Lenker am Sonntag, gegen 15.30 Uhr auf der sogenannten Aalener Brezel nach links abbiegen. Dabei kollidierte er aus Unachtsamkeit mit dem Pkw einer entgegenkommenden 54-jährigen Fiat-Lenkerin, die durch den Aufprall schwer verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 30.000 Euro.

Zwei Autobahnunfälle

Westhausen:

Auf der BAB 7 von Würzburg in Fahrtrichtung Ulm wollte ein 33-jähriger BMW-Lenker gegen 15 Uhr einen Lkw mit Anhänger überholen. Als der Anhänger durch eine Windböe leicht ins Schlingern geriet, schätzte der Pkw-Lenker die Situation falsch ein, lenkte sein Fahrzeug ruckartig nach links, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mehrere Mittelschutzplanken beschädigte. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Ellwangen:

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und mit Sommerbereifung kam ein 56-jähriger Porsche-Lenker am Sonntag gegen 13 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen auf graupelbedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der nachfolgende 46-jährige BMW-Lenker stark ab und fuhr gegen die Mittelleitplanke. An dem BMW sowie an zwei Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße beschädigte ein 81-jähriger Audi-Lenker am Samstag gegen 13.30 Uhr beim Ausparken den vorbeifahrenden Pkw eines 31-jährigen VW-Lenker. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2100 Euro.

Heuchlingen: Sachbeschädigung an zwei Pkw's

Zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 5.45 Uhr wurden an zwei geparkten Fahrzeugen, die in der Tiefenbachstraße abgestellt waren, jeweils der Vorder- und Hinterreifen der Fahrerseite zerstochen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Lorch: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag zerkratzte ein Unbekannter, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, die Motorhaube sowie die Frontstoßstange eines gelben Seat, der in der Kirchstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Lorch: Unfall beim Einparken

Ein 35-jähriger VW-Lenker wollte am Samstag gegen 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Maierhofstraße einparken. Dabei fuhr er mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen eine Straßenlaterne. Anschließend versuchte er erneut einzuparken und fuhr ein zweites Mal gegen besagte Laterne, bevor er sich unerlaubt entfernte. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Pkw-Lenker ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden an der Laterne beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

