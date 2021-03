Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winterbach: Vandalismus am Sportgelände

Bisher unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag mehrere Vorhängeschlösser, Ketten, Zaunelemente und Beschilderungen am derzeit gesperrten Sportgelände des VfL Winterbach. Hierbei richteten die Vandalen Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro an. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Revier in Verbindung zu setzen.

Burgstetten: Auto mit Stein beworfen

Ein bisher unbekannter Täter nahm am Montag mehrere Dekosteine in Eierform aus einem Vorgarten in der Schillerstraße. Anschließend warf er einen dieser Steine gegen die Heckscheibe eines geparkten Hyundai und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Welzheim: Verkehrsunfall

Eine 36-jährige Seat-Fahrerin missachtete am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr die Vorfahrt einer 44-jährigen BMW-Fahrerin an der Kreuzung zwischen der Industriestraße und der Finkenstraße. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell