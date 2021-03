Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrügerische Uhrenverkäufer - Dieseldiebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Ostalbkreis: Betrügerische Uhrenverkäufer

In den letzten Tagen wurden mehrere Personen hauptsächlich vor Einkaufscentern, Discountern oder Baumärkten im gesamten Ostalbkreis angesprochen und letztendlich betrogen. Der oder die Betrüger gaben sich in den meisten Fällen als frühere Arbeitskollegen aus und teilten mit, dass sie inzwischen als Uhrenverkäufer tätig wären. Um auf der Heimreise nach Italien oder in die Schweiz die mitgeführten Uhren nicht verzollen zu müssen, wurden diese - angeblich hochpreisigen Uhren - günstig zum Verkauf angeboten. Um das Vertrauen zu erschleichen wurden zunächst Uhren sogar verschenkt und anschließend weitere Uhren "günstig" zum Kauf angeboten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei sämtlichen Uhren um billige Fälschungen handelte. Bitte beachten Sie: Ein gesundes Misstrauen gegenüber diesen anscheinend großzügigen Uhrenverkäufern ist keine Unhöflichkeit! Lassen Sie sich nicht in die Irre führen!

Essingen: Dieseldiebstahl

Auf einer Baustelle entlang der B29, im Bereich Galgenweg, wurde zwischen Freitagnachmittag, 15:30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, aus einem Bagger etwa 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Hierzu wurde der Tankdeckel mit einem Beil aufgebrochen. Hierdurch entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Essingen: Unfall auf der B29

Am Montag um kurz vor 7:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der B29 zwischen dem Bahnhof Essingen und der "Aalener Brezel". Ein 26-jähriger Fahrer eines PKW Mitsubishi wollte einen Mercedes LKW, welcher auf der linken Spur fuhr, rechts überholen. Zeitgleich wechselte der 63-jähriger LKW-Fahrer die Fahrspur, ohne auf den Mitsubishi zu achten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

