Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle,

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 13 Uhr auf dem Hochparkplatz an der B29 in Fahrtrichtung Schorndorf. Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte beim Rückwärtsausparken den hinter ihm geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 14:45 Uhr an der Überleitung zur B14 kurz nach der Auffahrt Waiblingen-Süd in Fahrtrichtung Schorndorf. Ein 24-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo fuhr aufgrund von kurzer Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Lkw eines 59-Jährigen auf. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Zeugen nach Unfall auf der Bundesstraße gesucht

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B14, kurz vor dem Teiler B14 / B29 ein Verkehrsunfall mit rund 5500 Euro Sachschaden. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und eine 25-jährige Audi-Fahrerin fuhren die an dieser Stelle vierspurige Bundesstraße in Richtung Winnenden entlang, als es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Waiblingen dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer fuhr am Montag kurz vor 9 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart entlang. Auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw gegen die Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Neustadt: Betrunkene Frau greift Polizisten an

Aufgrund einer Ruhestörung, ausgehend von einer Wohnung in der Straße Im Unterdorf, verständigten Anwohner am Montagabend gegen 23:45 Uhr die Polizei. Nachdem die deutlich alkoholisierte 37-jährige Wohnungsinhaberin zur Ruhe ermahnt wurde, schlug sie mit ihrem Ellenbogen in Richtung eines Beamten. Als sie in Gewahrsam genommen wurde, wehrte sie sich massiv und trat in Richtung der Beamten. Weiterhin beleidigte sie die Ordnungshüter aufs Übelste. Die Frau verbrachte die Nacht schließlich in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Schorndorf: Drogendealer in Haft

Ein 27-jähriger Seat-Fahrer sollte am Samstag gegen 17:45 Uhr in der Schorndorfer Straße durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Schorndorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete allerdings die Anhaltesignale der Ordnungshüter und versuchte, vor dem Streifenwagen zu flüchten. Während der Flucht entledigte er sich noch eines Rucksackes, der kurze Zeit später sichergestellt werden konnte. Der Mann fuhr auf seiner Flucht schließlich in die Sackgasse der Friedensstraße, wo er festgenommen werden konnte. Im kurz zuvor entsorgten Rucksack fanden die Beamten neben mehreren hundert Gramm Marihuana auch eine hohe vierstellige Bargeldsumme auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde eine Wohnung in Schorndorf, in der sich der Mann derzeit überwiegend aufhält, durchsucht. Hierbei konnten unter anderem gut 5 Kilogramm Marihuana, Waffen und nochmals Bargeld im vierstelligen Bereich aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 27-jährige Deutsche wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kernen im Remstal: Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen vergangenem Samstag und Montag einen in der Waiblinger Straße geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach sucht den noch unbekannten Unfallverursacher und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr war ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Schurbachstraße von Reichenbach in Richtung Schorndorf unterwegs. Dabei fuhr er gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

