Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl - Streit unter Kollegen - Sachbeschädigung an Pkw - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Befahren des Kreisverkehrs Kolpingstraße/Eugenstraße missachtete eine von der Kolpingstraße kommende 54-jährige VW-Lenkerin die Vorfahrt einer 65-jährigen Daimler-Chrysler-Lenkerin, die von der Eugenstraße in den Kreisverkehr einfuhr. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Aalen: Streit unter Kollegen

Am Montag um kurz nach 12.30 Uhr wurde der Polizei in Aalen ein Streit unter Kollegen in einem Betrieb in der Julius-Bausch-Straße gemeldet. Infolge von verbalen Auseinandersetzungen schüttete ein 27-jähriger Mitarbeiter zunächst seinem 44-jährigen Kollegen Soße ins Gesicht. Im Anschluss schlug er diesen mit den Fäusten und anschließend mit einem Eisenstab in Richtung Kopf. Hierbei wurde der 44-Jährige verletzt.

Hüttlingen: Dieseldiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Im Industriegebiet Hüttlingen wurden zwischen Mittwoch 17 Uhr und Montag 7 Uhr, aus dem unverschlossenen Tank eines Baggers, der in der Handwerkerstraße abgestellt war, ca. 180 Liter Diesel im Wert von etwa 234 Euro abgezapft und entwendet. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel. 07361/97960.

Abtsgmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausfahren aus einem Kundenparkplatz auf die Hauptstraße übersah eine 35-jährige VW-Lenkerin am Montag gegen 9.30 Uhr den Pkw eines 24-jährigen Chevrolet-Lenkers, welcher in den Parkplatz einfahren wollte. Während an dem VW vermutlich kein Schaden entstand, wird dieser an dem Chevrolet auf ca. 2000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung an Pkw

Von einem Unbekannten wurde am Montag zwischen 8.20 Uhr und 20.20 Uhr an einem Pkw Fiat Freemont, der in einer offenstehenden Garage in der Breslauer Straße abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen und ein Sachschaden von ca. 400 Euro verursacht.

Schechingen: Sachbeschädigung an Kfz

Von einem Unbekannten wurde am Sonntag an einem Pkw Hyundai eine Schraube unter das Vorderrad gelegt, der im Bruckweg abgestellt war. Dadurch wurde der Reifen beschädigt und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht. Drei weitere Fälle in den vergangenen zwei Jahren hatte der Geschädigte bis dato noch nicht zur Anzeige gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

In einem Parkhaus im Traubengäßle beschädigte ein 79-jähriger VW-Lenker am Montag gegen 14.50 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke einen hinter ihm geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstanden ist.

