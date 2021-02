Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (26.02.2021) zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Ladengeschäft an der Schwabstraße eingebrochen zu sein, nachdem sie bereits zuvor erfolglos versucht hatten, in zwei andere Geschäfte in unmittelbarer Nähe einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die beiden Männer kurz vor Mitternacht, als sie versuchten, in die Geschäfte einzudringen und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen daraufhin den 24-Jährigen vor Ort fest. Den flüchtenden 22-Jährigen stellten sie nach kurzer Verfolgung ebenfalls. Der 22-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 24-jährige Deutsche wird im Laufe des Freitags (26.02.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell