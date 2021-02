Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gartenhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein Gartenhaus im Gewann Im Ried, im Gebiet Schlegeläcker ist in der Nacht zum Donnerstag (25.02.2021) in Brand geraten. Anwohner bemerkten gegen 23.50 Uhr Feuerschein sowie Knallgeräusche und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Bei Ankunft der Rettungskräfte standen das Haus sowie mehrere Bäume in der näheren Umgebung in Vollbrand, die Feuerwehr löschte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Brandursache und der Sachschaden sind bislang noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell