Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Bopfingen: PKW prallt gegen Verkehrszeichen

Am Dienstag gegen 05:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lenker eines PKW Seat den Kreisverkehr beim Bahnhof in Richtung Gerstetten. Nachdem das Fahrzeug ins Schleudern kam, überfuhr der Seat gegen den Kreisverkehr und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Mutlangen: Beschädigungen von Impfplakaten

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, wurden zwei großflächige Banner des Mutlanger Impfzentrums, welche auf einzelnen Bauzaunelementen aufgespannt waren, zerstört. Es wurden zum Teil die Textpassagen "Mobiles Impfzentrum" herausgeschnitten und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 316 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell