Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Mutmaßlicher Dieb und Betrüger dank diverser Hinweise aus der Bevölkerung enttarnt

HalleHalle (ots)

Die gestrige Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizeiinspektion Magdeburg brachte den gewünschten Erfolg: Gefahndet wurde nach einem Mann, der bereits im vergangenem Jahr im Stadtgebiet Halle/Saale ein Portemonnaie aus der Jackentasche eines Geschädigten entwendete. In diesem befanden sich neben seinem Ausweis und circa 20 Euro Bargeld auch eine Kredit- sowie eine EC-Karte. Der Dieb begab sich im Anschluss in den Hauptbahnhof Halle und tätigte dort insgesamt fünf Einkäufe in den ansässigen Geschäften. Für die Bezahlung nutzte er jeweils die zuvor entwendete Geldkarte. Hierbei entstand ein zusätzlicher Schaden von circa 100 Euro. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle per Beschluss die Veröffentlichung zweier Fotos, die aus einer Überwachungskamera stammen, angeordnet. Aufgrund der Bilder gingen gleich mehrere Hinweise aus der Bevölkerung in der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Magdeburg ein. Dadurch konnte der gesuchte Tatverdächtige identifiziert werden. Es handelt sich um einen 44-jährigen Deutschen, der nun sowohl für den Diebstahl, als auch für die Betrüge strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Der Mann ist bereits mehrfach wegen Delikte dieser Art polizeilich in Erscheinung getreten. Die Bundespolizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern für die Unterstützung.

