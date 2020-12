Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Bisher unbekannter Dieb entwendet Portemonnaie und nutzt widerrechtlich angeeignete Geldkarte

HalleHalle (ots)

Ein bisher unbekannter Mann entwendete im vergangenem Jahr im Stadtgebiet Halle/S den Geschädigten sein Portemonnaie aus der Jackentasche. In diesem befanden sich neben seinem Ausweis und circa 20 Euro Bargeld auch eine Kredit- sowie eine EC-Karte. Der Dieb begab sich im Anschluss in den Hauptbahnhof Halle und tätigte dort insgesamt fünf Einkäufe in den ansässigen Geschäften. Für die Bezahlung nutzte er jeweils die zuvor entwendete Geldkarte. Hierbei entstand ein zusätzlicher Schaden von circa 100 Euro. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle per Beschluss die Veröffentlichung zweier Fotos, die aus einer Überwachungskamera stammen, angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_36_2020.html einzusehen. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den Mann oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Auskünfte werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Hinweise auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

