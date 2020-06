Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Firmenkomplex

Karlsruhe (ots)

Auf noch bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein Eindringling, in der Nacht zum Samstag, Zutritt in ein Firmengebäude in der Ettlinger Ferdinand-Porsche-Straße. Hierbei wurden über zehn Bürotüren gewaltsam geöffnet und die dahinter befindlichen Räume durchsucht. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber die in der Nacht zum Samstag im Industriegebiet verdächtigte Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

