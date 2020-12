Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei mittels Phantombild: Bisher unbekannter Dieb bricht 15 Spinde auf und entwendet Inventar - Mindestens 1000 Euro Schaden

Im vergangenem Jahr kam es in Halle/S. zu einem Einbruch in einem Gebäude der DB Regio AG. Hierbei gelang ein bisher unbekannter Mann in eine Umkleide, verschaffte sich Zugang zu 15 Spinden, indem er sich aufbrach und entwendete persönliche Gegenstände der jeweiligen Inhaber. Hierbei kam es zu einem Schaden von circa 1000 Euro. Zum Tatzeitpunkt bemerkte eine Zeugin einen ihr unbekannten Mann in dem Gebäude. Aufgrund ihrer detaillierten Personenbeschreibung wurde durch die PI Halle ein Phantombild erstellt. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle per Beschluss die Veröffentlichung dieses Phantombildes angeordnet. Das Bild ist auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_35_2020.html einzusehen. Der Gesuchte ist circa 20 - 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat ein schlankes Gesicht und dunkle Haare. Er wirkte gepflegt und sprach deutsch. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den mutmaßlichen Dieb oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Auskünfte werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Hinweise auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

