Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Montag, 16:50 Uhr und Dienstag, 7:35 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in einem Gebäude am Marktplatz. Dort entwendeten die Eindringlinge einen Trockenschleifer der Marke Flex und einen Akkuschrauber der Marke Makita. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Der Polizeiposten Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925 010.

Schwäbisch Hall-Bibersfeld: Bus vs. Auto

Gegen 8:15 Uhr am Dienstag wollte ein 39-Jähriger mit seinem Omnibus der Marke Mercedes von der Bushaltestelle auf die Luckenbacher Straße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in diesem Moment an dem Bus vorbeifahrenden VW einer 53-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell