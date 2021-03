Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Seniorin stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus, Unfall und Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto vs. Auto

Eine 28-Jährige Mazda-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 13:30 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Ziegelhüttenstraße ausfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Ziegelhüttenstraße fahrenden VW eines 39-Jährigen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Robert-Bosch-Straße einen Plakatständer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Verursacher unter 0791 400-0.

Gaildorf: Seniorin stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Gegen 23:30 Uhr am Dienstagabend wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz gemeldet. Offenbar war im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Gaildorf war mit zehn Fahrzeugen und 46 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz. Eine 81-jährige Seniorin wurde von der Feuerwehr leblos aus der Wohnung geborgen. Die Frau kam offenbar in Folge des Feuers ums Leben. Der durch den Brand verursachte Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell