POL-AA: Ostalbkreis: Rabiater Radfahrer und Zeugin gesucht - Bienenstöcke beschädigt - LKW und Buswartehäuschen mit Farbe besprüht - Diebstahl aus Schaufenster - Unfallflucht

Aalen: Rabiater Radfahrer und Zeugin gesucht

Am Dienstag um 16:20 Uhr lief ein 67-jähriger Fußgänger mit seiner 66-jährigen Frau auf dem Fuß- und Radweg entlang der Jakob-Schweiker-Straße, als er plötzlich von hinten von einem Radfahrer an der Schulter erfasst wurde. Der Fußgänger konnte zwar einen Sturz vermeiden, verspürte jedoch sofort einen starken Schmerz im Schulterbereich. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch mit dem Radfahrer, in dessen Verlauf der Fußgänger zunächst beleidigt und letztendlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch verletzt wurde. Die Ehefrau wurde von dem Radfahrer weggestoßen, sodass sie zu Boden stürzte und sich dabei ebenfalls leicht verletzte. Im Anschluss fuhr der Radler, der etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt war und einen Helm trug, in Richtung Unterrombach davon. Der Biker war etwa 1,75 - 1,85 m groß, hatte ein rundliches Gesicht und einen leichten Bartansatz. Unterwegs war er vermutlich mit einem dunklen Mountainbike.

Das Geschehen konnte teilweise von einer etwa 60-jährigen Radfahrerin beobachtet werden. Das Polizeirevier Aalen bittet nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Radfahrerin, sich unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Bienenstöcke beschädigt

Zwischen Montag, 08.03. und Montag, 15.03.21, wurden mehrere Bienenstöcke im Bereich Laubbach-Stausee/Kirrmannkreuz durch einen bislang Unbekannten beschädigt bzw. umgeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro kam es am Mittwoch um 08:30 Uhr an der Einmündung der B290 auf die B29. Eine 24-jährige Golf-Lenkerin erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 58-jährige Renault-Lankerin anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Rainau-Buch: LKW und Buswartehäuschen mit Farbe besprüht

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, wurde ein LKW samt Auflieger, welcher auf dem Parkplatz am Sportplatz Buch geparkt war, mit blauer Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Bereits zwischen Donnerstag, 04.03. und Montag, 08:03.21 wurde ein Buswartehäuschen an der B290, an der Abzweigung nach Saverwang, mit roter Farbe besprüht. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Schaufenster

Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Schaufensterauslage, direkt am Ladeneingang eines Juweliergeschäftes in der Kornhausstraße ein, griff in die Auslage und entwendete daraus zwei Ausstellungsladen mit 12 Paar versilberten und vergoldeten Deko-Trauringen im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Durch die Ladenbesitzerin konnte zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr ein lauter Knall, ähnlich eines Silvesterböllers, wahrgenommen werden. Hierbei handelte es sich vermutliche um die zerberstende Glasscheibe. An der Schaufensterauslage entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mögglinger Straße ein dort geparkter schwarzer VW Polo beschädigt. Durch eine Zeugin konnte ein etwa 80-jähriger Mann beobachtet werden, wie er mit seiner älteren grauen Mercedes A-Klasse mit AA-Kennzeichen ausparkte und gegen den Polo stieß, so dass dieser stark wackelte. Anschließend setzte der Senior seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher bzw. das Unfallfahrzeug nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

