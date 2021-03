Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Raub, wer hat etwas beobachtet? - Sachbeschädigungen an Schulgebäude, Belohnung ausgelobt - Truthahn verursacht wirtschaftlichen Totalschaden - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße streifte ein 20-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw VW Touran den Pkw VW Polo eines 57-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Oberkochen: Fahrzeug übersehen

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jähriger am Mittwoch gegen 17.20 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Mitsubishi im Gerhart-Hauptmann-Weg rückwärts aus einer Parklücke fuhr und hierbei den Pkw Opel einer 57-Jährigen übersah.

Aalen: 1000 Euro Schaden

Mit seinem Pkw Seat fuhr ein 53-Jähriger am Mittwochmittag gegen 14 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Julius-Leber-Straße ein. Dabei übersah er den Pkw Toyota eines 61-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 51-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr einen in der Schloßsteige abgestellten Pkw VW Passat, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Adelmannsfelden: Truthahn verursacht wirtschaftlichen Totalschaden

Eine Anruferin meldete am Mittwochmittag gegen 13 Uhr, dass am Ortsausgang von Adelmannsfelden ein Truthahn wohl mehrfach die Fahrbahn überquerte. Das Tier flog dann plötzlich in Richtung Badgasse, wo es gegen den Pkw Seat einer 40-Jähriger prallte. Am Fahrzeug wurde bei dem Aufprall die A-Säule beschädigt, wobei an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Truthahn blieb unverletzt; er wurde letztlich in den Wald verscheucht.

Schwäbisch Gmünd: Reh ausgewichen - Beifahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein beschädigtes Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 3.20 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw VW befuhr eine 56-Jährige zur Unfallzeit die Hinterlintaler Straße, wo sie, eigenen Angaben zufolge, einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen musste. Hierdurch fuhr sie mit ihrem Pkw eine Böschung hinab, ehe das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen kam. Bei dem Unfall erlitt der 62-jährige Beifahrer leichte Verletzungen; der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heubach: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Bargauer Straße missachtete ein 65-järhiger VW-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Pkw Fiat. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 28 Jahre alte Fiat-Fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Raub - wer hat etwas beobachtet?

Am Mittwoch zwischen 19:05 Uhr und 19:15 Uhr kam es zu einem versuchten Raub im Vorraum einer Bank am Sparkassenplatz. Eine 63-jährige Frau wollte gerade an einem dortigen Automaten Geld abheben, als sie einen Mann bemerkte, welcher mit einem Messer in der Hand auf sie zukam. Der Unbekannte sagte lediglich das Wort "Geld". Als die 63-Jährige daraufhin zu kreischen bzw. schreien anfing, flüchtete der Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 160-165 cm groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Zudem trug er einen Motorradhelm ohne Visier und einen weißen MNS. Eventuell war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo wurde die gesuchte Person gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Schwer verletzter Mann auf der Buchauffahrt

Am Donnerstag wurde dem Polizeipräsidium Aalen gegen 03.40 Uhr eine Person auf der Fahrbahn der L1161 (Buchauffahrt) mitgeteilt. Vor Ort konnte tatsächlich ein 47-jähriger Mann mit schweren Verletzungen auf der linken Fahrspur der zweispurigen Buchauffahrt in Richtung Bettringen festgestellt werden. Ein Verkehrsunfall konnte ausgeschlossen werden, da sich herausstellte, dass der Mann, ohne Fremdeinwirkung, von der dortigen Brücke auf die Fahrbahn sprang.

Ellwangen: Sachbeschädigungen an Schulgebäude - Belohnung ausgelobt

Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag, 07.03.21, morgen gegen 05:20 Uhr, wahrscheinlich mit einem Stein eine Fensterscheibe zu einem Technikraum einer Schule in der Schwabstraße ein und verschafften sich somit Zutritt ins Gebäude. Im Gebäude haben die Eindringlingen anschließend noch randaliert. Hierbei wurden mehrere Werkbänke und ein Getränkeautomat umgeworfen. Auf dem Flur wurde der Brandmelder ausgelöst. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe von etwa 6.000 Euro.

Bereits am Samstag, 30.01.21 lief um kurz vor 23 Uhr ein Brandmeldealarm an der Schule auf. Hierbei stellte sich heraus, dass ebenfalls in die Schule eingebrochen wurde. Hierzu wurde ebenfalls eine Fensterscheibe zum Technikraum eingeworfen und anschließend das Gebäude betreten. Im Gebäude wurde im Technikraum randaliert und auf der dortigen Tafel mit Kreide vermerkt " DIE GG GANG war hier". Auf dem Flur wurde der Brandmelder ausgelöst und ein Feuerlöscher entwendet.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300.

Die Stadt Ellwangen hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

